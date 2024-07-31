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TRT Haber 31.07.2024 08:06

Dışişleri: Haniye’nin alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: Haniye’nin alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

"Bu saldırı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımakta"

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.

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Dışişleri Bakanlığı Hamas
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