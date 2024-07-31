AK Parti Sözcüsü Çelik TRT Haber'de: Netanyahu hükümetinin yegane amacı bölge savaşı çıkarmak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast hakkında TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamasına "İsmail Haniye'nin şehit edilmesinden sonra Filistin halkına ve milletimize başsağlığı diliyorum. İnsanlık için Filistin davasını destekleyen, insani değerlere sahip çıkan dünyanın her tarafındaki soylu, vicdanlı insanlara başsağlığı diliyorum" sözleriyle başladı.

"İsrail ve Netanyahu hükümetinin yegane amacı bir bölge savaşı çıkarmaktır"

Haniye'nin öldürülmesinin arkasındaki amacın bir bölge savaşı çıkarmak olduğunu belirten Çelik şöyle konuştu:

"Çok büyük bir kayıp. Bugün bir dönüm noktası. İsrail, Netanyahu hükümetinin soykırım ve katliam şebekesi olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Bu eylem sonrasında net bir şekilde görüldü ki eylemin yapılma biçiminden İsmail Haniye gibi önemli bir ismin hedef alınmasına kadar İsrail ve Netanyahu hükümetinin yegane amacı bir bölge savaşı çıkarmaktır. Bu saldırıdan sonra mesele onların ifade ettiği gibi ne İsrail'in güvenliğidir ne de başka bir konudur. Bir bölge savaşı çıkarmak istiyorlar. Şunu herkes bilsin ki özellikle Batılı hükümetlerin temsilcilerine sesleniyorum: Bunlar karşısında suskun kalanlar zannetmesinler ki kendilerinden uzak bir bölge savaşı çıkacak ve herkes güvenli bahçesinde oturmaya devam edecek. Bunun sonucunda çıkacak istikrarsızlık ve sonucunda ortaya çıkacak tablo bütün bir bölgeyi olduğu gibi dünyanın her tarafında kimsenin rahat edemeyeceği bir tablo oluşturacaktır."

"Bugün suskun kalma günü değildir"

Çelik açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Dün Lübnan'a bir saldırı gerçekleştirdi. Bize gelen ilk bilgilere göre Lübnan'a saldırı gerçekleştirdikten sonra İran dışında bir ülkeden atılan füzeyle İsmail Haniye ve koruması şehit ediliyor. İsrail, bu savaşı bütün bir bölgeye yaymak istediği konusunda bir irade yaymaktadır. Netanyahu bunu bir bölge savaşına dönüştürmek istemektedir. Netanyahu'nun kendi kişisel durumunu garanti altına alma çabasından tutun da saldırganlık ve soykırım siyasetinin bütün bir bölge için tehdit oluşturmasına dönük bir siyasi planlama dahil hepsi iç içe durmaktadır. Bunun karşısında bundan sonra suskun kalan bütün bu istikrarsızlığı, çatışmaları ve doğacak sıkıntıları kendi kapısında bulacaktır. Bugün suskun kalma günü değildir."

'ABD Kongresi'nde Netanyahu'yu alkışlayanlar Haniye'nin öldürülmesine onay vermiştir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olayın olduğu ilk andan itibaren bu çatışmaların durması için üzerine düşeni hazır olduğunu ifade ettiğini belirten Çelik şunları aktardı:

"İsrail'in bu eylemlerini en net bir şekilde lanetleyerek somut adımların ne olacağını konuşmaktır. Uluslararası sistem somut adım üretmediği sürece bu katliam şebekesi bu eylemleri yapmaya devam edeceğini göstermiştir. Uluslararası sistem uluslararası hukuk adına bu çatışmaların Birleşmiş Milletler düzeyinde alınan kararlarda Türkiye olarak biz mükellefiyeti yerine getirmeye hazırız dedik. Cumhurbaşkanımız olayın olduğu ilk andan itibaren bu çatışmaların durması için uluslararası hukuk ve uluslararası kurumlar nezdinde ortaya konulacak inisiyatifler çerçevesinde üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu net bir şekilde ifade etti. Uluslararası Adalet Divanı karar alıyor İsrail bunu hiçbir şekilde dinlemiyor, dünya bunu seyrediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi bir takım kararlar alıyor Netanyahu gidiyor ABD Kongresi'nde uluslararası kurumları tehdit ediyor ve kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanıyor. Aslında katliamlardan yargılanması gereken kişi ABD Kongresi'ne gidiyor, konuşma yapıyor, bu katliamları nasıl yaptığını anlatıyor ve ayakta alkışlanıyor. İşte o ayakta alkışlama sahnesi dün Lübnan'a savaşmaya onay vermektir, bugün Haniye'nin öldürülmesine onay vermektir."

"İran dışından atılan bir füze ile bu suikast gerçekleştirildi"

Çelik, Haniye'nin İran dışından atılan bir füze ile öldürüldüğünü belirterek şu mesajı verdi:

"İsmail Haniye Filistin davasının sembol isimlerinden bir tanesi. Barışa yönelik alınacak kararları onaylayacağını net bir şekilde ifade etmiştir. Barı diyen bir insana Netanyahu hükümetinden füze ile suikast girişimi gerçekleştirmek olmuştur. Filistin halkı şu zamana kadar yüzbinlerce şehit verdi. Filistin davası bu suikastlerle durdurulacak bir dava değil. İnsanlar vatanlarını bu katliam şebekesinden korumak için mücadele ediyorlar. Bu bir de başka devletin toprakları içerisinde gerçekleşiyor. Netanyahu ABD Kongresi'nde konuştuğu bölümlerden biri İran ile ilgili konular. Bize gelen bilgilere göre İran dışından atılan bir füze ile bu suikast gerçekleştiriliyor. Bundan sonrasında bölgedeki her ülkede İsrail bu eylemleri yapabilirim şeklinde bir mesaj vermiştir. Şimdi ne oluyor. Avrupalılar, Amerikalılar susuyor. Diplomasi ve barışı götürmek yerine oraya İsrail'i koruyacak savaş gemileri gönderiyorlar. Bunun neticesinde bölgede çıkacak büyük olaylar sanmasınlar ki Ortadoğu'da, Filistin'de sınırlı kalacaktır, bu kapılarına dayanacaktır. Bu artık küresel sistemin meselesidir."

"Çocuk öldürerek, Filistinli liderlere suikast yaparak İsrail'in güvenliği sağlanmaz"

İsrail'den gelen ilk açıklama "Haniye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi bir yer haline getiriyor." Yani suikastı biz yaptık diyor ve bunu dünya çapında takip edecekleri bir katliam projesinin bir parçası olarak değerlendiriyor. İsrail'den gelen her açıklama bu suikastı Netanyahu'nun emriyle gerçekleştirdiklerini ifade ederken onun dışında bütün bölge ülkelerini tehdit eden bir açıklama dizisi içine girmiş bulunuyorlar. Çocuk öldürerek, Filistinli liderlere suikast yaparak İsrail'in güvenliği sağlanmaz. Netanyahu ve ekibi İsrail'in güvenliğini sağlama adı altında yaptığı eylemlerle bütün bir bölgeye yönelik katliam projesi yürütüyorlar. Bu katliam projesi belli bir siyasi ajandayı hedefliyor. Bu ajanda da bölge ülkelerinin haritasını değiştirmesi. Bütün bölge ülkeleri tehdit altındadır. Kendilerine uzak bir coğrafyada gerçekleştirdiklerini düşündükleri siyasi istikrarsızlık, bu çatışmalar, bu suikastlar burayla sınırlı kalmayacak. Bunun sonucunda ortaya çıkacak gerilimler ve diğer unsurlar Avrupalıların da Batılıların da kapısına gelecektir.

"Siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz"

Çelik sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir."