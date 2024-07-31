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Gündem
TRT Haber 31.07.2024 08:19

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Haniye İsrail'in alçakça saldırısıyla şehit edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsmail Haniye, insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Haniye İsrail'in alçakça saldırısıyla şehit edildi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesi dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler" ayetini paylaştı.

Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahitin daha katıldığını vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

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