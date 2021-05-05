Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından, kaybolduktan 46 saat sonra bulunan otizmli Kerim Can Güney ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yanık, "Kerim Can evladımızın sağ salim bulunması yüreğimize su serpti" dedi.

Yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için, uzman psikososyal destek ekiplerinin Kerim Can'ın yanında olduğunu belirten Yanık, çocuğun ailesine de bu süreçte destek olmaya devam ettiklerini aktardı.

Ne olmuştu?

Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde yaşayan otizmli Kerim Can Güney iki gün önce ailesiyle birlikte ormanlık alandaki tarlalarına gitmiş. Ailesi tarlada çalışırken 10 yaşındaki Kerim Can Güney gözden kaybolmuştu.

Kerim Can Güney arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştu.