Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 01:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
40 yaş ve üzeri avukatlar öncelikli aşı programına dahil edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
40 yaş ve üzeri avukatlar aşı olmaya başlıyor. Türkiye Barolar Birliği, 40 yaş ve üzeri avukatların aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu.
Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılama sürecinde 5 ay geride kaldı, yaklaşık 24 milyon doz aşı yapıldı.
Türkiye Barolar Birliği (TBB), 40 yaş ve üzeri avukatların aşı programına dahil edildiğini sosyal medya hesabından şu açıklamayla duyurdu:
"Avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır."
Açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür edildi.
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