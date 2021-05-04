AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı "vatana ihanetten yargılamak"tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş" dedi.

Çelik, "Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Menderes'in katillerinin ve FETÖ'nün millet düşmanı dili olduğunu söyledi.

"Yassıada zihniyetiyle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin gönül divanında yer aldığını belirten Çelik, "Bu zihniyetle mücadele etmeye en kararlı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nice siyasi suikastlere ve nice tehditlere rağmen dimdik ayakta olduğunu vurguladı.