Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 22:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
Mısır ile diplomatik temas
Yükleniyor lütfen bekleyiniz