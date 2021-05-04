Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 22:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mısır ile diplomatik temas
Dışişleri Bakan Yardımcıları 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşecek. İstikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşeceği belirtildi.
Açıklamaya göre, istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacak.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mısır
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