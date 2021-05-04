Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taksi esnafıyla iftar yaptı
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balgat’ta bir taksi durağı esnafı ile iftar yaptı.
Kılıçdaroğlu, beraberindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Balgat'ta bulunan Kardeşler Taksi Durağını ziyaret etti.
Durak esnafı ile iftar yapan Kılıçdaroğlu, taksicilerin sorunlarını da dinledi.
Kılıçdaroğlu, esnafla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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