Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, düzenlediği basın toplantısında, küresel meseleler ve genel kurul hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bozkır, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde PKK terörüne karşı yürüttüğü operasyonlar hakkında Bağdat yönetimi ile görüşüldüğünü söyledi.

Bu teröristlerin Türk topraklarına sızarak birçok kişiyi öldürmesini, Irak hükümetinin durdurmuş olması gerektiğine dikkat çekti.

"Terörle mücadelenin en iyi yolu güçleri birleştirmek"

Türkiye'ye yönelik terör tehdidini hatırlatarak, Türkiye'nin bu mücadeleyi uzun yıllardır sürdürdüğünü söyledi.

"Türkiye PKK terörüne karşı mücadelesinde 30 binden fazla can verdi ve PKK terörü maalesef Irak'ın kuzeyinde yer alıyor. Türkiye bu operasyonları yıllardır yapıyor, bu dün değil, geçen yıl değil, on yıllardır sürüyor. Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler çok iyi, ayrıca Irak'ın kuzeyiyle de iyi ilişkilerimiz var, konuşuyoruz. Terörle mücadelenin en iyi yolunun güçleri birleştirmek olduğunu düşünüyorum."

Büyükelçi Volkan Bozkır, Türkiye ziyareti sırasında mülteciler ile görüştüğünü ve yardım talebinin yüzde 20 arttığını anlattı. Suriye'nin kuzeybatısına yardımların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Genel Kurulun nasıl gerçekleşeceğine karar verilmedi"

Arakanlı Müslümanlarla bir araya gelmek üzere mayıs sonu Bangladeş'e gideceğini, Pakistan'ı da ziyaret edeceğini ifade eden Bozkır, eylül ayında gerçekleştirilecek 76'ncı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun çevrim içi ya da bizzat katılımla yapılmasına henüz karar verilmediğini de söyledi.

