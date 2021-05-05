TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, “Kuruluşunun 57'nci Yılında TRT” söyleşisinde kurum personeli ile bir araya geldi.

Çevrim içi söyleşide TRT personeli sordu, İbrahim Eren yanıtladı. TRT'nin dijital dönüşüm sürecinde büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

İbrahim Eren, TRT'nin başarılı yayıncılık tecrübesinin dijitale de taşındığını dile getirdi.

"TRT İzle ve TRT Bil Bakalım çok başarılı"

Geçmişten gelen birikimle hayata geçirilen dijital yayıncılık projeleri paylaşıldı.

Eren, "TRT İzle ve TRT Bil Bakalım uygulamalarıyla büyük bir başarı yakalandı. Biz sadece televizyonda değil bizim önemli bir alanımız artık televizyon, radyo ve dijital" değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Eren, şöyle devam etti:

"TRT olarak önce TRT Dinle diye bir uygulamamız var. Yakında lansmanını yapacağız. TRT İzle diye bir uygulamamız var. TRT İzle de gerçekten çok başarılı bir uygulama."

"Uygulama mağazalarında en üst sırada"

İbrahim Eren, "TRT Bil Bakalım" uygulamasına da değindi.

Türkiye'nin yeni bilgi yarışmasının, uygulama mağazalarında en üst sıradaki yerini aldığını vurgulayarak, şöyle söyledi:

"TRT Bil Bakalım diye son olarak çok başarılı bir uygulama çıkardık. Dijital alanınla bir bakalım gibi içerikler de üretiyoruz. Nedir? Hem eğlendiriyor, hem öğretiyor. Bu arada birinci sırada en çok Appstore'da en çok indirilenler arasında."