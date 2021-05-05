İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Altun, "Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir" dedi.

"Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor"

Altun açıklamasına şöyle devam etti:

"Millete hizmet yolculuğuna “kefeniyle” çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her “sahte mağduriyet” belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor."

"Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır tehditlere ve engellemelere rağmen milletin desteğiyle memlekete hizmet ettiğini vurgulayan Altun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar. Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez. Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış."