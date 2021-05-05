Altun'dan Erdoğdu'ya tepki: Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, "Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
Altun, "Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir" dedi.
"Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor"
Altun açıklamasına şöyle devam etti:
"Millete hizmet yolculuğuna “kefeniyle” çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her “sahte mağduriyet” belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor."
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