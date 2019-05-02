Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili, "Darbelere, askeri müdahalelere karşıyız. Diyalog ve iş birliği yoluyla sorunlar çözülebilir" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinin pozitif geçtiğini söyledi.

"Son telefon görüşmesi bu pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız yine Trump'ı ülkemize davet etti. Trump bu normandiya çıkarmasının yıl dönümü sebebiyle İngiltere ve Fransa'ya gelecek. Hemen onun arkasından gelip gelmemeyi gözden geçiriyordu ama böyle geçerken uğramak yerine belki 1 ay sonra daha geniş bir kapsamda Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini söylüyorlar tabi kesin tarih henüz belli değil."

Kaynak: TRT Haber, AA