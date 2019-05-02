Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlara, Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristler tarafından saldırı ve taciz ateşi düzenlendiği belirtildi.

Teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtaları ile karşılık verildi.

Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2019

Kaynak: TRT Haber