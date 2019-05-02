AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili parti merkezinde açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yavuz, "İki yıl öncesinden başlayarak tam bir organizasyon içerisinde sandık başında hile yapmaya dönük birtakım iş ve işlemlerin olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP’nin sözcülerinin baştan beri maddi gerçeği yakalamaya dönük olmadığını belirten Yavuz, kamuoyunu etkilemeye ve olan yanlığın üzerini örtmeye dönük çıkışlar yapıldığını, beyanlarda bulunulduğunu söyledi.

Yavuz, seçim olursa adayların değişmeyeceğini, seçmenin aynı olduğunu, sandık başkanlarının değişeceğini ifade etti.

Kaynak: AA/TRT Haber