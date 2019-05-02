Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 75. Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Engelleri birer birer aşarak hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz"

Aldığımız tüm kararların ortak vicdanın ürünü olması için gayret gösterdik. Ülkemizin ve şehirlerimizin sorunlarını tartıştık, birlikte çözüm yolları geliştirdik. Sizlerin azmi ve çalışkanlığı ile önümüzdeki engelleri birer birer aşarak hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Sizlerin azmi ve çalışkanlığı ile önümüzdeki engelleri birer birer aşarak hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Sizler yatırımlarınıza devam ettiğiniz sürece, bu milletin önünde kimse duramaz.

"Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor"

Ülkemize 201 milyar dolarlık uluslararası yatırım getirme başarısını birlikte başardık. Milli gelirimizi 3 kattan daha fazla artırdık. Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13,7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60'ın üzerindeydi. Bazı sirk cambazları döviz rezervine yönelik gayri samimi açıklamalarla bir psikolojik olumsuz hava oluşturmanın gayreti içindedir.

"Patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz?"

Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi, ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Seçimin birkaç ay öncesinde, geçmişte de olduğu gibi, patates soğan meselesini ne ile izah edeceğiz? Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir?

"Bu mücadeleyi birlikte kazanacağız"

Patatesin, soğanın nasıl çürütüldüğünü hep birlikte gördük. Ne mesajlar verilmek istediğini de hep birlikte milli mesele olarak görmeliyiz. Bize bedel ödetmeye çalışıyorlar. Türkiye’yi kur, faiz, enflasyon sarmalı üzerinden hapsetmek isteyenlere karşı bu mücadeleyi birlikte kazanacağız.

2,5 milyonluk bir ilave istihdam için 'Burası Türkiye, burada iş var' sloganı ile yola çıktık. Öncü veriler bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu, yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değildir.

"Göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor"

Hükümet ve iş dünyası olarak 17 yılda yazdığımız büyük başarıyı ve bu başarı hikayesini devam ettirmek hepimizin elindedir. Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor.

"Terör örgütleriyle el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar"

Söyleme amacımızın ne olduğu gayet açık olan Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı'nın alternatifi gibi göstererek fitne çıkarma peşine düştüler. Halbuki Cumhur İttifakı milletimizin tamamını aynı idealler etrafında buluşturma çabamızın lokomotifidir, sürükleyici gücüdür.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İttifakı ifademizi Cumhur İttifakı'na alternatif göstererek fitne peşine düştüler. Terör örgütü ile el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar.https://t.co/GvDk8cmXzB pic.twitter.com/wMvVDFfsc3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 2 Mayıs 2019

Biz, Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi kurşunların bombaların altında kurduk. O zaman bu ittifaktan kaçanlar, 7 Ağustosta zorla Yenikapı’ya gelip Yenikapı ruhunu kabul ettiğini söyleyenler, Yenikapı ruhunu reddederek ortadan kaçmışlar, terör örgütleri ile el ele, omuz omuza seçime girmişlerdir. Terör örgütü ile el ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar.

"170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik"

Bu ay içinde 170'i aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. İzmir'de 12 YPG'liyi bu gece gözaltına almış bulunuyoruz.

"Kaliteli buğdayda ton başına fiyat bin 400 lirayı geçecek"

TMO tarafından geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğdayda ise ton başına fiyat bin 400 lirayı geçecek. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına bin 100 lira olarak belirlenmiştir.

Kaynak: TRT Haber/AA