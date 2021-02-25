Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu’nun Hırvatistan’a gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun Hırvatistan'daki deprem bölgesini de ziyaret edeceği bilgisi verildi.

