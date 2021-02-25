Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu Hırvatistan'a gidecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Hırvatistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çavuşoğlu’nun Hırvatistan’a gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun Hırvatistan'daki deprem bölgesini de ziyaret edeceği bilgisi verildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Hırvatistan
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