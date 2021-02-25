Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'ye 'sınav' operasyonu: 31 gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavında kopya çekilmesi ile ilgili 3'ü aktif görevde 37 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.
2012'de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma yürütüldü
Sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3'ü aktif görevde 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 31'i gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ
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