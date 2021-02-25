Bahçelievler’de 20 Şubat Cumartesi günü yapılan bir ihbarda Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı yakınında bir kişinin ağaca tırmanıp askeri bölgeyi gözetlediği belirtildi.



Hemen harekete geçen ekipler, şüpheli Muhammed Yahya E.’yi komutanlığın önünde yakaladı.



Üzerinde taşıdığı dijital materyallerde terör örgütü DEAŞ bağlantılı görseller ve dokümanlar olduğu tespit edilen şüpheli 23 Şubat’ta tutuklandı.

