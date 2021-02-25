Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 04:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Cenevre'de bir araya gelecek
Birleşmiş Milletler, Kıbrıslı tarafları ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi 27-29 Nisan'da Cenevre'de bir araya getirecek.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 toplantı düzenlemeyi planlıyor." ifadesine yer verdi.
Açıklamada toplantının amacının Kıbrıs sorununa yakın gelecekte kalıcı bir çözüm bulmak için tarafların ortak zeminde buluşup buluşamayacağını görmek olduğu kaydedildi.
Son Haberler
- 04:53
- 04:28
- 04:00
- 03:36
- 02:28
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu, örgütlerin sorunlarını dinlemek için sahaya iniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz