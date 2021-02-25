CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu örgütlerin sorunlarını dinlemek için sahaya iniyor.

24 ili ziyaret edecek Kılıçdaroğlu'nun ilk adresi Aksaray olacak.

CHP'de daha önce milletvekilleri illere gitti ve rapor hazırladı. Genel başkan yardımcılarının da katıldığı ziyaretlerde hem örgütlerin hem belediyelerin yaşadığı sorunlar not edildi. Kılıçdaroğlu şimdi o illere gidecek, belediye başkanları ile bir araya gelecek.

Örgütlerin çalışmaları yakından takip edilecek

CHP’nin az oy aldığı illerde örgütlerin çalışmalarını yakından takip edecek.

Bir yıllık süreçte ziyaretlerin tamamlanması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, Aksaray’ın ardından Adıyaman, Bayburt ve Çankırı’yı ziyaret edecek.

Ziyaretler, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yozgat ile son bulacak.

Belediye başkanları ile görüşmeler sürüyor

Bir yandan da belediye başkanları ile görüşmeler sürüyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, genel merkezde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Karalar, Adana il ve ilçe örgütlerinde yaşanan sorunları genel başkana iletti. Konya il örgütü de Ankara'ya çağrıldı.

Muharrem İnce çalışmalarına devam ediyor

CHP'den istifa eden birçok isim Muharrem İnce ile birlikte hareket edeceklerini açıkladı. Memleket Hareketi'nin kurucusu İnce ise çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kurmayları ile Ankara'da bir otelde buluşan İnce, kısa süre içinde partinin programını açıklayacaklarını söyledi.