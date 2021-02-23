Genel başkan yardımcıları, belediye başkanları devreye girdi. Bölgelerde istişareler için düğmeye basıldı.

Ancak CHP'de örgüt istifalarının önüne geçilemedi. Bolu ve İzmir'in ardından Sakarya'dan da istifa haberi geldi. 120 partili CHP'den istifa etti.

Parti yönetimiyle görüştüler

Bundan önceki istifalarda olduğu gibi onların da Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı belirtiliyor.

CHP'de tartışmaların sürdüğü illerden biri de Antalya. Antalya il örgütü temsilcileri Ankara'da parti yönetimi ile görüştü. "İstişare sürmeli" mesajı verdiler.

Örgütlerinden gelen şikayetler arasında parti politikaları, ittifaklar ve teşkilatların şikayetlerinin dikkate alınmaması var. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, görüşmeleri genel merkezde sürdürecek.

İnce çalışmalarını sürdürüyor

CHP teşkilatlarından kopanlar Muharrem İnce'nin hareketine katılacağını açıklıyor. İnce ise parti kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'da parti binasını kiraladı. Mart ayı içinde parti açıklamasını yapması bekleniyor.