Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği aktarıldı.

Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.