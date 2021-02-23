Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği aktarıldı.
Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/J0q9KBTObP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 23, 2021
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Komando
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