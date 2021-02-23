Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rüzgardan elektrik üretiminde tarihi rekor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin rüzgar enerjisinden sağladığı elektrik, aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 10'u geçti.
Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektrik, 2021 yılında da yeni rekorlarla sürüyor.
Rekor üretimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:
"2021’de de rüzgarımız rekorlarla esiyor. Rüzgardan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda %10’u geçti. Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin %10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgarlarından elde ettik."
2021’de de rüzgârımız rekorlarla esiyor.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 23, 2021
Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda %10’u geçti.
Ocak’ta ürettiğimiz elektriğin %10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgârlarından elde ettik. pic.twitter.com/drObvYTtHS
Etiketler: Elektrik Fatih Dönmez Rüzgar Enerjisi Twitter
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