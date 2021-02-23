83 yaşında yaşamını yitiren duayen psikolog Doğan Cüceloğlu'nun ani ölümüyle sarsılan ailesi, ikinci şok yaşadı.

Ünlü psikoloğun vefatının hemen ardından sosyal medya dolandırıcıları harekete geçti.

"Sahte hesaplara itibar etmeyin"

Onun adını ve fotoğraflarını kullanarak para toplamaya başladılar. Bu durum üzerine Cüceloğlu ailesi açıklama yaptı.

"Doğan Cüceloğlu adına hiçbir sebeple para toplamamız söz konusu değildir" denildi.

Ömrünü adayarak oluşturduğu fikirsel mirasına uydurma sözler ve yorumlarla zarar verilmeye çalışıldığına dikkat çekildi.

Doğan Cüceloğlu'nun sözlerinin; kitaplarında, konuşmalarında, sosyal medya hesaplarında herkesçe anlaşılabilecek netlikte olduğunu vurgulandı.

"Sahte sosyal medya hesaplarına itibar etmeyin" uyarısı yapıldı.