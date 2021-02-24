Dün Nijerya’nın Borno eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının üzüntüyle öğrenildiği söylendi ve terör saldırısı kınandı:

“Nijerya'nın Borno Eyaletinde Boko Haram terör örgütü tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırılarında 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz.”

Terör örgütü Boko Haram’ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.