Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu ile ilgili ihlal kararını Meclis’e “İhlal kararının gereğinin yerine getirilmesi Meclis’in de görevidir” notuyla Meclis’e göndermişti.

Meclis Başkanlığı Anayasa Mahkemesi’ne cevap gönderdi.

"Meclis'e çağrı yapmak AYM'nin görevleri arasında yok"

Cevapta, Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir çağrı yapmasının görevleri arasında bulunmadığı vurgulanırken, Meclis’in de hak ihlalinin giderilmesine konusunda işlem yetkisinin olmadığına işaret edildi.

Kararın ne amaçla gönderildiğinin açıklanması ya da düzeltme yapılması istendi.

Hak ihlali kararı verilmişti

Anayasa Mahkemesi (AYM), MİT TIR’ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra 4 Haziran 2020’de milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu hakkında hak ihlali kararı vererek, yeniden yargılanma talep etti. Ancak İstanbul 14’üncü Ceza Mahkemesi ise yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

AYM’nin Berberoğlu’nun yaptığı 2’nci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı vermesinin ardından İstanbul 14’üncü Ceza Mahkemesi AYM kararına uyulması yönünde karar verdi.

Berberoğlu yeniden milletvekili

“Yeniden yargılama ve infazın durdurulması” kararı 11 Şubat’ta Genel Kurul’un bilgisine sunuldu ve Berberoğlu yeniden milletvekili olmaya hak kazandı.

AYM, Berberoğlu hakkındaki gerekçeli kararın örneğini TBMM’ye de gönderdi.