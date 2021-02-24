CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye ücretsiz getirilen 1 milyon doz aşının Devlet Malzeme Ofisi tarafından 12 milyon dolara devlete fatura edildiği iddiasını gündeme getirmişti.

"Bu davranışı ahlaki bulmuyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddialara yanıt verdi:

“Özellikle pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet etme gayreti içinde oldum. Maalesef bu dönemde vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyen ve siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor. Vatandaşımıza bu anlamda verilmeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, bu birlik ve beraberliği bozma noktasındaki yaklaşımı ahlaki bulmuyorum.”

Bakan Koca, konuyla ilgili olarak yarın düzenlenecek basın toplantısında detaylı açıklamalarda bulunacağını söyledi.

Cenazedeki görüntüden dolayı özür diledi

Fahrettin Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği eleştirilerine karşılık ise "Mesafenin ortadan kalkabileceğini öngöremedim, özür diliyorum" dedi.