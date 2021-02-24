Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Dönemin Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesinde emniyet amiri olarak görev yapan Dursun Özmen, “Yazıcıoğlu’nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor” ifadelerinin yer aldığı bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla Kahramanmaraş 1. Asli Ceza Mahkemesince 15 Şubat'ta "görevi kötüye kullanma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Karar hukuka uygun bulundu

Karara yapılan itiraz üzerine inceleme başlatan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Ceza Dairesi, kararda hukuka aykırılık bulunmadığına ve delillerde eksiklik olmadığına karar verdi.

Özmen’e verilen 2 yıl hapis cezası onanırken, istinaf başvurularının da reddine karar verildi.

FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı

Özmen, FETÖ üyeliği nedeniyle Isparta 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmıştı.

Özmen’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası da kesinleşmişti.