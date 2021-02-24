Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu, iki ülkenin NATO faaliyetlerine katkılarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.
Görüşmede ayrıca, Blaszczak, Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen personel ve vatandaşlar için başsağlığı dileklerini iletti.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar NATO PKK/YPG Terör Örgütü
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