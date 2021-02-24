Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Donmak üzere olan göçmenlerin yardımına Türkiye yetişti
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı ]
Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler, Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Göçmenlerin yardımına Türk ekipler yetişti.
Yunanistan, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Türkiye'ye sınır dışı etmeye çalışıyor.
Edirne’nin Meriç ilçesinde görevli hudut personeli, 26 kişilik düzensiz göçmen grubu tespit etti.
Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.
Etiketler: Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı Düzensiz Göçmenler AFAD
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