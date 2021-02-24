Yunanistan, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Türkiye'ye sınır dışı etmeye çalışıyor.

Edirne’nin Meriç ilçesinde görevli hudut personeli, 26 kişilik düzensiz göçmen grubu tespit etti.

Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta mahsur kalan ve donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.