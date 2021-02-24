Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski üst yöneticisi Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin 7 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar özel bir jet şirketinin ticaret müdürü Okan Kösemen ile pilotlar Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram, Bahri Kutlu Sömek,Serhat Kahvecioğlu ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme özel bir jet şirketinin yöneticisi sanık Okan Kösemen ve pilot sanıklar Bahri Kutlu Sömek ile Noyan Pasin'in "Göçmen kaçakçılığı" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis ve 31 bin 40'ar lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

2 pilot ve hosteslere beraat

Pilot sanıklar Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu'nun aynı suçtan beraatine karar veren mahkeme, hostes sanık Nesrin Altunalan'ın da beraatine karar verdi. Ayrıca mahkeme hostes sanık Serpil Kuyumcu'nun da beraatine hükmetti.