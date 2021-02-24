Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
11 ilde FETÖ'nün "gizli" yapılanmasına operasyon: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne merkezli 11 ilde, FETÖ’ "gizli" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 18'i yakalandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 kişi için yakalama kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda yakalanan zanlılardan 18'i Edirne'ye getirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 zanlının aranmasına devam ediliyor.
Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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