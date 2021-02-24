TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cezaevindeki kirli tezgahı "Eski ve yeni milletvekilleri tarafından büyük hacimde miktarda pullar gönderildiğini, bunların cezaevinden mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek istedim" sözleriyle deşifre etmişti.

PKK'lı teröristlere pul gönderen vekiller de belli oldu.

Meclis bütçesini kullandılar

HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Remziye Tosun ve Gara'ya gittiği belirtilen Dirayet Dilan Taşdemir ile milletvekilliği düşürülen Leyla Güven'in Meclis ödeneğinden pul alarak cezaevine gönderdiği belirlendi.

Mektup provokasyonunun detayları da ortaya çıktı.

Cezaevlerinde terör örgütü geniş katılımlı bir mektup kampanyası başlatmayı planladı. Bunun için gerekli olan pulu ise 1'i eski, 4 HDP milletvekili finanse etti.

HDP destekli provokasyon önlendi

Meclis'in iletişim için milletvekillerine tahsis ettiği ödenek kullanılarak 2 binin üzerinde pul alındı ve 10 farklı cezaevine gönderildi.

Ancak yüklü miktardaki pul girişini fark eden Adalet Bakanlığı yetkilileri organizasyona geçit vermedi.

Pullara el konuldu, emanete kaldırıldı. Böylece cezaevindeki PKK'lıların mektup kampanyasının da önüne geçildi.