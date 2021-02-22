TBMM Başkanı Şentop: Cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderiyorlar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski ve yeni bazı vekillerin cezaevlerindeki mektup kampanyalarını organize etmek için bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderdiğini aktararak, "Cezaevleri ile ilgili arı kovanına çomak sokuldu" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Şentop şunları söyledi:
"Cezaevlerinde terör örgütü mensuplarının zaman zaman eylem hazırlığında olduğunu duyuyoruz. Bazı vekillerin de bu içerikleri meclis gündemine taşıdıklarına şahit oluyorum. Geçenlerde, gelen bir bilgiye göre, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği eski ve yeni milletvekilleri tarafından, büyük hacimde pullar gönderildiğini, bunların cezaevlerinden mektup faaliyetlerinin organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu belirtmek isterim. Önemli bir konuya cezaevleriyle ilgili, bir arı kovanına çomak sokulduğunu belirtmek isterim. Bu rahatsızlığın büyüklüğünü de öyle açıklamak gerekir."
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