TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Şentop şunları söyledi:

"Cezaevlerinde terör örgütü mensuplarının zaman zaman eylem hazırlığında olduğunu duyuyoruz. Bazı vekillerin de bu içerikleri meclis gündemine taşıdıklarına şahit oluyorum. Geçenlerde, gelen bir bilgiye göre, cezaevlerinde bazı terör örgütü mensuplarına pullar gönderildiği eski ve yeni milletvekilleri tarafından, büyük hacimde pullar gönderildiğini, bunların cezaevlerinden mektup faaliyetlerinin organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu belirtmek isterim. Önemli bir konuya cezaevleriyle ilgili, bir arı kovanına çomak sokulduğunu belirtmek isterim. Bu rahatsızlığın büyüklüğünü de öyle açıklamak gerekir."

