Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.

"Türkiye'nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklaştırarak gerçekleştiriyoruz"

Bugünkü kongrelerimizi İzmir'den Nevşehir ve Hakkari'ye uzanan bir hatta Türkiye'nin tüm güzelliklerini birlikte kucaklaştırarak gerçekleştiriyoruz.

'Vatanı işgal edemeyeceklerini görenler sinsi yöntemlere başvurdular'

Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini görenler sinsi yöntemlerle yeni araçlara başvurmuşlardır. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütlerini savunan, destekleyen aydınlar, sivil toplum kuruluşları göremezsiniz. Ülkemizde maalesef hep olagelmiştir.

"Biz kendi devletinin arkasında duranlarla birlikte yol yürüyoruz"

Kılıçdaroğlu CHP’nin başında bir proje olarak bulunmaktadır. Yanındakiler de o projenin diğer başlıkları yandaşlarıdır. Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Onurlu duruş sergileyerek, terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Yüzüne vurduğumuz onca yalanına, iftirasına rağmen aynı yalanları söylemeyi sürdürüyor. Biz kendi devletinin arkasında duranlarla birlikte yol yürüyoruz.

"10 binlerle anılan teröristler şimdi 100'lerle anılıyor"

Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız. 10 binlerle anılan teröristler şimdi 100'lerle anılıyor.

"CHP, ailemi hedef alan bir kampanya yürütüyor"

CHP ve şürekası, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor. Önce bu kampanyayı görmezden geldik. Ancak bu iş artık temel haklarımıza saldırı boyutuna geldi.

"Berat Bey hukuk çerçevesinde hakkını arayacak"

Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Berat Bey bu mücadelenin en ön safında yer aldı, çok önemli projelere imza attı. Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor. Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık. Berat Bey hukuk çerçevesinde bugünden itibaren hakkını arayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat beyin en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır.https://t.co/XPfYC1QJ8n pic.twitter.com/2KfHo6TtjW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2021

"Döviz rezervimiz 95 milyar dolar"

IMF'ye bir kuruş borcumuz yok. Borç almak sizin karakteriniz. Bize diyorlar ki döviz rezervi sıfırın altında diyorlar. Göreve geldiğimizde Merkez Bankası'nın 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi döviz rezervimiz 95 milyar dolar. Başbakanlığım döneminde döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı. Bu döviz işlemleri sayesinde hedeflerine bağlı kalmayı başardı. Döviz işlemlerinin tamamı piyasa kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne de hukuka aykırı işlem söz konusu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Ne dövizin buharlaşması ne de herhangi bir istismar, haksız kazanç, hukuki ve ahlaki işlem söz konusudur. https://t.co/XPfYC1QJ8n pic.twitter.com/MkbI3WhyLi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2021

'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya'

Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz. CHP bizim projelerle yarışsın, hedeflerimize yaklaşamazlar. Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz. Bunların işi milletimizin hakkını savunmak değil, kendi karanlık günlerine malzeme üretmektir. Dünyanın neresine giderseniz gidin milli konularda siyaset tek yürek olarak gider. Gelin yeni anayasamızla dünyanın en büyük 10 ekonomisine girme hedefimize dört elle sarılalım.

Ayrıntılar geliyor...