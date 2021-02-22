Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Başağa'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Başağa'ya konvoyuna saldırıda bulunulması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile de telefonda görüştü.
Libya İçişleri Bakanı'nın konvoyuna saldırı
Libya İçişleri Bakanlığı, Başağa'nın 21 Şubat'ta yerel saatle 15.00 civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giden konvoyuna ağır silahlı bir pikaptan makineli silahlarla ateş açıldığını duyurmuştu.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Libya Dışişleri Bakanlığı
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