Canzur bölgesindeki konutuna giden Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın araç konvoyuna makineli silahlarla ateş açıldı.

Bakan Başağa, saldırıdan "hiçbir zarar görmeden" kurtuldu.

Başağa'nın korumalarının silahlı grupla çatışmaya girmesi sonucu bir koruma yaralandı. Saldırganlardan biri öldürüldü, iki saldırgan da yakalandı.

Saldırının faillerinden hesap sorulması için yasal işlem başlatıldı.

Saldırı anı kamerada

Başağa'nın Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna giderken gerçekleştirilen saldırıya ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Libya hükümetine bağlı Güvenlik ve İstikrarı Destekleme Birimine ait olan ve Başağa'nın kuzenlerinin bulunduğu pikabın devrildiği görülüyor ve silah sesleri işitiliyor.