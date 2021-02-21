Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 452 yeni vaka
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında dünden bugüne 13 bin 452 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 809 bin 246'ya ulaştı.
Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 250 bin 986 testte 13 bin 452 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.
Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda toplam vaka sayısı 2 milyon 809 bin 246'ya ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 4 bin 272 artarak 388 bin 895'e çıktı.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 232 artarak, 95 bin 718'e yükseldi.
İyileşenlerin sayısı ise 8 bin 946 artışla 2 milyon 324 bin 633'e ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, 3 milyon 497 bin 825 oldu. Aşılananların 1 milyon 330 bin 54'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs İtalya
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