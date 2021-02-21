Gerçek adı Malcolm Little.

1925'te 7 kardeşin 4'üncüsü olarak Nebraska'nın Omaha şehrinde dünyaya geldi. Hayatı zorluklar ve mücadeleyle geçti.

Babası Earl Little, siyahi bir aktivistin düşüncelerinden etkilenmiş bir rahipti. Irkçılardan defalarca ölüm tehdidi aldı. Malcolm 4 yaşındayken, bir gece evleri ateşe verildi.

6 yaşında babasız, 12 yaşında annesiz kaldı.

Hapishanede İslamiyeti seçti

1946 yılında hırsızlık suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edildi.

"Nation of Islam" hareketi ile tanıştı, İslamiyeti seçti.

Irkçılıkla mücadele etti

Malcolm X, hareketin lideri Elijah Muhammed'i referans göstererek yüzlerce konferans verdi. Beyaz ırkçı gerekirse şiddetle karşılık verilebileceğini söyledi. Çok geçmeden FBI'ın kırmızı listesine girerek yakın takibe alındı.

Malcolm X, zaman içinde ırkçı tutumu ile eleştirilen Nation of Islam hareketini sorgulamaya başladı ve 1964'te hareketten ayrıldı.

Haç, hayatının dönüm noktası oldu

Hac için kutsal topraklara yaptığı yolculuk hayatının dönüm noktası oldu.

Hayatının son döneminde, Amerikan toplumunun ırkçılık problemini çözmesi için İslam'ı anlaması gerektiğini, tüm ırkların kardeşliğini esas alan insan hakları mücadelesini savundu.

Suikasta kurban gitti

Sık sık ölüm tehditleri aldı, evi bombalandı. 21 Şubat 1965'te Harlem'de bir konuşma yaptığı sırada vurularak öldürüldü.

Yeni delillere ulaşıldı iddiası

Cinayetten 56 yıl sonra, Malcolm X'in avukatları yeni delillere ulaşıldığını iddia etti.

Avukatlar, "New York Polis Departmanı ve Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın, Malcolm X'i öldürmek için komplo kurduğunu öne sürdü.

1960'larda sivil polis olarak görev yapan Ray Wood'un, ölüm döşeğinde yazdığı bir mektubu delil olarak gösterdi.

