Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adalet Bakanlığına 13 bin 202 personel alınacak
Adalet Bakanı Gül, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını açıkladı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, müjdeyi Telegram hesabından verdi.
Gül, açıklamasında, “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13.202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Abdulhamit Gül Adalet Bakanlığı
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