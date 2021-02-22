AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e hakarete soruşturma
Sosyal medyada AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içeren sözler için soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır." dedi.
Sosyal medyada AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içeren sözler için soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ''Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir.'' denildi.
Özlem Zengin'e yönelik saldırıya tepkiler de büyüyor.
Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) February 22, 2021
Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum.
Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır.
Bir açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, ''hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır.'' ifadelerini kullandı.
Grup Başkanvekilimiz @AvOzlemZengin’i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 22, 2021