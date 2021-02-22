Sosyal medyada AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik hakaret içeren sözler için soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ''Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verilmiştir.'' denildi.

Özlem Zengin'e yönelik saldırıya tepkiler de büyüyor.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor. Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum. Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada türeyen ahlaksızlık ve itibar suikastleri her geçen gün şiddetini artıyor.



Tokat Milletvekilimiz, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanıma yönelik ahlaksız ve seviyesiz saldırıyı kınıyorum.

Bu eylemlere karşı hukuk, gereği neyse yapacaktır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) February 22, 2021

Bir açıklamada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, ''hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır.'' ifadelerini kullandı.