Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un Türkiye'yi ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Meredov’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı Türkiye'de düzenlenecek

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın da gerçekleştirileceği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ayrıca Bayramov ile ikili görüşme yapacağı ifade edildi.

Görüşmelerde, ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile iş birliğini daha da geliştirmek için atılabilecek adımların ikili ve üçlü formatta ele alınacağı kaydedildi.