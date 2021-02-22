Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov Türkiye’ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un 23 Şubat Salı günü Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Meredov’un ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel konulara ilişkin görüşmeler olacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un Türkiye'yi ziyareti sırasında, ikili ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
Meredov’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı Türkiye'de düzenlenecek
Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın da gerçekleştirileceği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ayrıca Bayramov ile ikili görüşme yapacağı ifade edildi.
Görüşmelerde, ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile iş birliğini daha da geliştirmek için atılabilecek adımların ikili ve üçlü formatta ele alınacağı kaydedildi.