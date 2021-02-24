Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı gerçekleştirilen ortak çalışmalarda, daha önce Kenya'da El Kaide bağlantılı Eş-Şebab üyesi olduğu belirlenen Almanya ve İtalya çifte vatandaşlığı bulunan 1 şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başavcılığı soruşturması kapsamındaki operasyonda TEM Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli A. B.'yi yakaladı.