Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak operasyonunda, terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli Ankara'da yakalandı.
Irak Musul'da terör örgütü DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen S.O'nun Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler operasyon başlattı.
Irak'tan 7 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunu da yanına alarak kaçtığı belirlenen S.O, titizlikle yürütülen operasyonda gözaltına alındı.
S.O ile birlikte hareket ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalandı.
DEAŞ'ın sözde sorumlularından S.O'nun geçmişte Irak ordusunda subay olarak faaliyet gösterdiği de tespit edildi.
Ezidi kız çocuğu kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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