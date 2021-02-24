Irak Musul'da terör örgütü DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlenen S.O'nun Ankara'ya geldiğini tespit eden ekipler operasyon başlattı.

Irak'tan 7 yaşındaki Ezidi bir kız çocuğunu da yanına alarak kaçtığı belirlenen S.O, titizlikle yürütülen operasyonda gözaltına alındı.

S.O ile birlikte hareket ettiği belirlenen bir şüpheli de yakalandı.

DEAŞ'ın sözde sorumlularından S.O'nun geçmişte Irak ordusunda subay olarak faaliyet gösterdiği de tespit edildi.

Ezidi kız çocuğu kurtarılarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.