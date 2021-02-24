Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başladı
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt'te "Eren-11 Sehi Ormanları" Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 781 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan Eren Operasyonları, başarıyla devam ediyor.
Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt'te Eren-11 Sehi Ormanları Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 51 operasyonel tim 781 personel görev alıyor.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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