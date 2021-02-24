Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ üyeliğinden 17 Mart 2020'de tutuklandı.

Sahibi olduğu denizcilik şirketi, gemilerin çalışmalarını durdurdu.

Şirket yardım taleplerini reddetti

Şirket, maaş ödemelerini de kesti, 6 farklı geminin mürettebatı adeta yalnızlığa terk edildi.

Gemilerden biri de İstanbul Zeytinburnu açıklarında demir attı.

Mürettebat defalarca şirketi arayıp yardım istedi. Şirket sürekli taleplerini geri çevirdi.

Gemicilerin yardım çağrısı

Bağlı oldukları şirket tarafından kaderlerine terk edilen gemi mürettebatı, yaşadıkları zorlukları görüntüleyerek yardım istedi.

"Biz 8 aydır burada durmuşuz. Hiçbir kuruş para almadık. Problemlerimiz var. Psikolojimiz yok, kötü durumdayız. Ailelerimize para gönderemiyoruz. Ailelerimizin problemleri var. Biz rica ederiz bu yolda bize yardım edin, sesimizi duyun, ailelerimize kavuşalım."