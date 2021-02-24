Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı büyükelçilerin görev değişikliğiyle ilgili atama kararları yayımlandı.

Daha önce duyurulan atama kararlarına göre, ABD Büyükelçiliğine Hasan Murat Mercan, Japonya Büyükelçiliğine Korkut Güngen, İrlanda Büyükelçiliğine Mehmet Hakan Olcay, Sırbistan Büyükelçiliğine ise Hami Aksoy atandı.

ABD, İrlanda ve Sırbistan büyükelçileri ise merkez emrinde görevlendirildi.

Yine Cumhurbaşkanlığı kararı ile Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Ömer Özyılmaz getirildi.

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.