Yunanistan'ın Halkidiki kentindeki bir inşaat kazısı sırasında Osmanlı döneminden kalma 201 mezar bulundu.

Mezarlardaki naaşlar Türkiye'ye bilgi verilmeden Yunanistan Eski Eserler Dairesi'nin deposunda muhafaza altına alındı. Durumu öğrenen Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisini Bakanlığa çağırarak açıklama istedi.

Bakanlık, inşaat çalışmalarının derhal durdurulmasını ve muhafaza altında tutulan naaşların dini inançlara uygun şekilde ve bir törenle bulundukları yöreye defnedilmesini istedi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, defin alanının Müslüman mezarlığı olduğunun gösterilmesini de talep etti.