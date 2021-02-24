Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer aldığını açıkladı. Açıklamaya göre, habere konu olan bakım merkezi özel bir kuruluş.

Görüntülerdeki engelli, 2020 Temmuz ayından beri farklı bir engelli bakım merkezinde hizmet alıyor. Açıklamada, olayın tespit edilmesinin ardından yürütülen işlemler şöyle anlatıldı:

"Söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir."